Eng Impfaktioun a Mexiko. © AFP

Dräi Véierel vun dëser Hausse wieren an nëmmen 10 Länner registréiert ginn, dorënner Frankräich, heescht et e Freideg de Moie vun der Unicef. Besonnesch an der Ukrain, op de Philippinnen an a Brasilien ass d'Zuel vun de Krankheetsfäll geklommen.Am Ganzen hätten 98 Länner eng Hausse gemellt. An der Ukrain zum Beispill goufen zejoert iwwer 35.000 Fäll vu Riedele registréiert. Dat war eng Hausse vu knapp 30.000 Fäll géintiwwer 2017.Dat wier en dréngenden Appell, heescht et vun der Unicef. Et géif e sécheren, effektiven a präiswäerten Impfstoff géint eng héich ustiechend Krankheet existéieren, sou d'Directrice vum Kannerhëllefswierk, Henrietta Fore. Eng Impfung, déi am Laf vun de leschten 20 Joer bal eng Millioun Liewe gerett huet. Si huet virun dramatesche Suittë fir Kanner gewarnt, sollt déi international Communautéit wéinst der Hausse vun de Fäll vu Riedelen näischt ënnerhuelen.