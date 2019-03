© AFP-Archiv

Da geet de Grand débat, den Dialog mat de Bierger vum President Macron, op en Enn an hir Protester daueren da 4 Méint.

Leschte Samschdeg war d'Bedeelegung un de Manifestatiounen nees an d'Luucht gaangen. Eng 46'000 sollen am ganze Land demonstréiert hunn.



D'Majoritéit vun de Fransousen huet es awer genuch mat de Protester. 55% si fir en Enn, dat besonnesch wéinst den Zesummestéiss mat der Police.

Den Emmanuel Macron, dee jo am Zentrum vun der Kritik steet, huet e Freideg zum „retour au calme“ opgeruff. D'Gewalt wär net ze toleréieren.



Hien huet jo Mëtt Januar en nationalen Debat lancéiert, wou d'Fransouse sollen hir Meenung soen. Vill Gilets Jaunes refuséieren awer deen Debat.



Zu Paräis an och an anere franséische Stied soll um Samschdeg also nees demonstréiert gonn. Zu Lille hunn d'Organisateuren och d'Nopeschlänner, dorënner also och Lëtzebuerg, opgeruff, mat ze protestéieren.