D'Stèle gouf vun hirem Sockel gestouss.



D'Märei schwätzt an deem Zesummenhank vun engem neien antisemiteschen Akt.



Et wéilt een déi Responsabel viru Geriicht bréngen.







Eréischt virun zwou Woche war et zu antisemiteschen Doten um jiddesche Kierfecht zu Quatzenheim bei Stroossbuerg komm.



De President vun der Regioun "Grand Est", Jean Rottner, huet an engem Communiqué "son indignation et son émotion devant ce nouvel acte antisémite" matgedeelt.







Nouvel acte antisémite à @strasbourg.

Nouvelles réactions collectives d’indignation. C’est normal #casuffit



Mais la lutte contre l’antisémitisme doit devenir Grande Cause Nationale

Je l’ai demandé à #Quatzenheim à @EmmanuelMacron @ConsistoireFr — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) 2. März 2019