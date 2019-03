Concorde: 1. Start viru genee 50 Joer (02.03.2019) Mir hu mat engem Lëtzebuerger geschwat, deen e puer Mol mam Iwwerschall-Fliger geflunn ass.

Ee Vol, dee manner ewéi eng hallef Stonn gedauert huet. 8 Joer méi spéit hunn Air France a British Airways d'Maschinn an hire Linneverkéier op New York opgeholl.



Och nach haut schwäermen Nostalgiker vun deem wäissen Jet mat der spatzer Nues, deen 3,5 Stonn vu Paräis op New York gebraucht huet.



Reng wirtschaftlech war d'Concorde ni een Erfolleg: ze deier, ze haart an een immens héije Kerosin-Verbrauch.



D’Concorde konnt bis zu 128 Passagéier transportéieren, hat eng Spëtzegeschwindegkeet vun iwwer 2.000 Stonnekilometer an huet pro Stonn eng 25.000 Liter Sprit verbraucht.





1969 Pilot André Turcat 1969 Pilot André Turcat 1969 1973 1971

Am Fligermusée zu Sinsheim © lm

Am Juli 2000 war eng Concorde vun der Air France um Paräisser Fluchhafen erofgefall an hat 113 Doudesaffer gefuerdert. De Fliger war kuerz nom Depart a Brand geroden, nodeems een op der Startbunn iwwert e Metallstéck gefuer ass, dat eng Continental-Maschinn verluer hat. Wéinst der accidentéierter Maschinn huet déi amerikanesch Fluchgesellschaft missten 1 Millioun Euro Schuedenersatz un Air France bezuelen - an engem zivilrechtleche Prozess.E franséischt Appellgeriicht huet - an engem strofrechtleche Prozess - d'Airline Continental an zwee Continental-Techniker awer vun enger Schold fräigesprach.Déi Katastroph war dann och den Ufank vum Enn fir dee franséisch-briteschen Donnervull. 2003 war et deemno Schluss mat der Concorde.Den Ament kann een den Iwwerschall-Jet just nach a Muséeë bewonneren.D’Faszinatioun vum Iwwerschall, dat heescht wann d’Fluchvitesse méi grouss ass ewéi d’Schallgeschwindegkeet an der Géigend vum Fliger, ass bliwwen. Ëmmer nees goufen nei Iddien a Projeten entwéckelt. D’Nasa huet ewell éischt Tester mam X-Planes lancéiert. Dësen Jet soll op enger Héicht vu 16 Kilometer mat ronn 1.500 Stonnekilometer fléie kënnen.