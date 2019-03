De Stuerm kéint de Rosenmontag-Kavalkaden an Nordrhein-Westfalen e Stréch duerch d'Rechnung maachen a kéinten ofgesot ginn.

© AFP-Archiv

Stuerm bis zu 80 Kilometer an der Stonn ass fir moies bis an de fréie Mëtteg virausgesot.

Köln an Düsseldorf kommen um Sonndeg am fréien Owend zesummen, fir ze decidéieren, ob se Konsequenzen zéien. Oder zum Beispill d'Päerd oder grouss Motiv-Ween am Schapp loossen.