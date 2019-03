Juan Guaidó, selwer ernannten Iwwergangspresident

D'EU warnt d'Regierung vu Venezuela virun enger Verhaftung vum Juan Guaidó, dee sech jo selwer als Iwwergangspresident ernannt huet.Hien dierft bei sengem Retour a Venezuela net festgeholl ginn, deelt d'EU-Aussebeoptraagt Federica Mogherini mat. All Mesure, déi d'Sécherheet oder déi perséinlech Integritéit vum Guaidó géing a Gefor bréngen, géif vun der internationaler Communautéit veruerteelt ginn an d'Situatioun géing da riskéieren ze eskaléieren.Russland stäipt iwwerdeems dem President Maduro de Réck. Russland wëll eegenen Aussoen no evitéieren, datt de President vum Venezuela gestierzt gëtt. Et hätt een eng grouss Angscht, datt d'USA e bluddege Konflikt kéinte provozéieren a sech e Grond géinge verschafen, fir am Land ze intervenéieren.De russeschen Ausseminister Lawrow reprochéiert Washington, sech an eng intern Affär vun engem souveräne Staat anzemëschen.Am latäinamerikanesche Land gëtt et jo en zolitte Muechtkampf tëscht der Regierung an der Oppositioun.