Israel: Walen, Korruptiounsvirworf, Uklo (03.03.2019) Den 9. Abrëll geet Israel wielen. Elo huet de Procureur ugekënnegt, den israelesche Premier Benjamin Netanjahu an 3 Fäll vu Korruptioun unzekloen.

Domat kréien d'Wale vun der Knesset eng nei Brisanz. De Petz Bartz huet sech mat der komplizéierter Relatioun vun den israelesche Regierungscheffe mat der Justiz auseneegesat.Den 69 Joer ale Benjamin Netanjahu ass verbassen an d'Muecht a sicht e 4. Mandat. Sollt en d'Wahlen am Abrëll wannen, wier en am Summer dee Premier, deen et an Israel am längste gepackt hätt, op sengem Stull ze bleiwen.De Procureur Avichai Mandelblit awer huet en um Radar. Korruptioun, Vertrauensbroch a Bedruch steet an der Uklo an 3 Fäll. Schampes, Zigaren a Bijouen ... De Netanjahu hätt och Kaddoen am Wäert vun ëmgerechent 250.000 Euro fir eng Rëtsch Faveure vun Investisseuren ugeholl ... D'Lëscht ass laang an de Procureur konsequent. De Netanjahu dementéiert a schwätzt vun enger Hexejuegd, well et senger Campagne schuet.Et ass net fir d'éischt, dass de Gratin vun der israelescher Politik an d'Viséier geréit vun der Justiz. Et ass esouguer iwwerraschend dacks de Fall gewiescht an der relativ kuerzer Geschicht vum Staat Israel.Dengoung esouguer an de Prisong. Him konnt d'Geriicht Korruptioun virwerfen aus senger Zäit als Buergermeeschter vu Jerusalem.Ënner Drock gerode wéinst der Vergewaltegung vun enger Assistentin an der sexueller Belästegung vun zwou anere Frae war beim israelesche Presidentden "hava nagila" eriwwer an de Mann koum an de Prisong.De fréiere Premierstoung am Zentrum vun enger Enquête vu Korruptiouns- a Bedruchsvirwërf, mä zu enger formeller Uklo war et ni komm.D'selwecht ergoung et sengem Virgänger– do koum nach Geldwäsch dobäi, mä och do huet d'Justiz um Enn vun enger Uklo ofgesinn.An 1977, zu senger Zäit als Premier, hat demisse wéinst illegale Geld-Placementer a Bank-Konten an den USA zrécktrieden.