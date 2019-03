No engem Sträit wärend engem Fuesbal an der Géigend vun Tréier ass an der Nuecht op e Méindeg ee Mann mat sengem Auto an ee Grupp vu Leit gerannt. Dobäi gouf ee jonke Mann vun 18 Joer blesséiert. Wéi et vun der Police heescht, war dee Schëllegen alkoholiséiert an huet sech no der Dot ewech gemaach. Den 28 Joer ale Mann konnt awer kuerz dono festgeholl ginn.Ausléiser soll fir d'éischt ee Sträit an dunn eng Kläpperei mat direkt e puer Blesséierte gewiescht sinn. Dee Beschëllegten hätt sech a säin Auto gesat a wier an ee Grupp vu Leit gerannt, déi sech wéinst enger Kläpperei virun enger Hal versammelt haten. De Mann wier geziilt an d'Leit gerannt, sou d'Police.