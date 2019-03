D'Zentrumspartei vum aktuelle Premierminister huet d'Majoritéit verluer an ass nach just zweetstäerkste Kraaft am Parlament.

D'Walgewënnerin Kaja Kallas vun der estescher Reformpartei. © AFP

Bei de Parlamentswalen an Estland konnte sech déi oppositionell Liberal duerchsetzen. Allerdéngs hunn d'Rietspopuliste staark zougeluecht. Déi liberal Reformpartei koum leschten offizielle Resultater no op bal 29% vun de Stëmmen a kann domat eng zukünfteg Koalitiounsregierung forméieren. D'Regierungskoalitioun vum Premierminister Jüri Ratas huet d'Majoritéit am Parlament verluer. Seng Zentrumspartei koum op 23% an domat op déi zweet Plaz. Déi rietspopulistesch Partei Ekre huet hiert Resultat mat 17,8% géintiwwer de leschte Wale verduebelt.