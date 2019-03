D'US-Konsulat zu Jerusalem gëtt zougemaach. © AFP

D'USA maachen offiziell hiert Konsulat zu Jerusalem zou. Nodeems déi amerikanesch Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem verluecht gi war, gëtt och elo d'Konsulat hei ënnerbruecht. Et gëtt an Zukunft nach just eng diplomatesch Vertriedung an Israel, heescht et aus dem amerikaneschen Ausseministère. D'USA haten dëse Schrëtt schonn annoncéiert, awer keen Datum genannt. D'Palestinenser haten des Decisioun deemools schaarf kritiséiert an hu se als politesche Positionnement am Noost-Konflikt zu Gonschte vun Israel bezeechent. Israel huet des Pläng dogéint gelueft.