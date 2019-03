E Militärmanöver tëscht der USA a Südkorea. © AFP (Archiv)

D'USA a Südkorea starte e Méindeg een neit Militärmanöver. Dës Übung mam Numm "Dong Maeng", wat Allianz heescht, soll néng Deeg laang daueren an ersetzt zwee gréisser Manöver, déi soss ëmmer am Fréijoer ofgehalen an op déi an Zukunft soll verzicht ginn. Dës Decisioun gouf domat begrënnt, dass sech d'Relatioune mat Nordkorea entspaant hunn. Den US-President Trump se awer och mat Spuermesure begrënnt.