Tëscht China an den USA ginn et an de Verhandlungen iwwert den Handelskrich weider Rapprochementer. Nodeems sech d'USA scho positiv iwwert de Verlaf vun de Gespréicher geäussert hunn, huet och Peking e Méindeg vu substanzielle Fortschrëtter geschwat.



Viru Journalisten huet de Spriecher vun der Joresversammlung vum Vollekskongress a China d'USA awer virun enger Politik vun ze vill Konfrontatioun gewarnt. Et kéint een aus der Geschicht léieren, deemno béid Säite vu Kooperatioun profitéieren a bei Konfrontatioun verléieren. Et war d'Präzisioun, dass China seng Souveränitéit an Intressien decisive verdeedegt. Bedéngt duerch d'Fortschrëtter, déi gemaach goufen, ass eng Visitt vum chinesesche Staats- a Parteichef Xi Jingping Enn Mäerz a Florida geplangt, fir mam US-President Trump en Accord ze ënnerschreiwen. Dat mellt de Wall Street Journal.