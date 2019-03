© AFP (Archiv)

Demokraten am amerikanesche Representantenhaus hunn eng gréisser Enquête iwwert den US-President Trump an säin Entourage entaméiert. D'Justizkommissioun huet eng sëllechen Dokumenter beim Wäissen Haus ugefrot. Betraff sinn eng ganz Partie Persounen aus dem Trump sengem Entourage, souwéi Organisatiounen an Entreprisen. Dorënner ënnert anerem dem amerikanesche President seng Jongen, Donald Junior an Eric, dem Trump säi fréiere Chef-Stratege Steve Bannon an d'Waffelobby-Organisatioun NRA. De President selwer huet dës Enquête viru Journalisten als politesche Schwindel bezeechent.