© AFP (Archiv)

De fréiere Manager vu Renault an Nissan Carlos Ghosn koum elo op Kautioun fräi. Dat huet ee Geriicht zu Tokio en Dënschdeg decidéiert.



De Mann souz a Japan an Untersuchungshaft. Hie war den 19. November zu Tokio wéinst Bedruch verhaft ginn. De Carlos Ghosn streit awer all Virwërf of. Wéini hien de Prozess gemaach kritt, steet nach net fest. Bis dohinner kéinten nach e puer Méint vergoen.