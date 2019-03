Internat.: Am meeschte gelies

De Klaus Kingel (r.) mam Sigmar Gabriel zesummen um Begriefnis vum Helmut Kohl den 1. Juli 2017. © AFP (Archiv)

De Klaus Kinkel war Ausseminister ënnert dem Altkanzler Helmut Kohl dat vun 1992 bis 1998. Tëscht 1993 an 1995 war hien och un der Spëtzt vun der FDP. Vun der Ausbildung hier war de Politiker Jurist a war vun 1979 bis 82 President vum Bundesnachrichtendienst. No senger Karriär an der Politik huet hien nees als Affekot geschafft.Gebuer gouf de Klaus Kinkel de 17. Dezember 1936 zu Metzingen a Baden-Württemberg, gestuerwen ass hien de 5. Mäerz zu Rostock. Hien hat dräi Kanner, woubäi ee vu senge Meedercher bei engem Autosaccident ëm d'Liewe koum.