No der Hillary Clinton huet och de fréiere Buergermeeschter vun New York, de Milliardär Michael Bloomberg eng Kandidatur bei den amerikanesche Presidentschaftswalen d'nächst Joer ausgeschloss. Hie géif zwar dovun ausgoen, de President Trump ze schloen, mä hie wier sech awer och bewosst, wéi schwéier dass et ass, déi demokratesch Nominatioun géintiwwer deenen anere Kandidaten ze gewannen.



Dat huet de Bloomberg op sengem eegenen Noriichteportal bekannt ginn. Eng ganz Partie Leit hätten hien encouragéiert, ze kandidéieren, sou de Milliardär. Hien huet iwwerdeems annoncéiert, seng considerabel finanziell Ressourcen an déi wichteg Erausfuerderunge vum Land ze investéieren, zum Beispill wat de Klimawandel, d'Waffegewalt oder d'Drogeproblematik an den USA géif betreffen, sou de Michael Bloomberg.