Direkt e puer schwéier Explosioune gouf et de Moien an der ostafghanescher Provënzhaaptstad Dschalalabad.

Zwee Selbstmordattentäter hu sech an d'Luucht gesprengt. Zwee weider Attentäter goufen erschoss. Zil vun der Attack soll eng privat Bauentreprise an der Géigend vum Fluchhafen vun Dschalalabad gewiescht sinn. Op d'mannst dräi Mënsche sollen ëm d'Liewe komm sinn. Weider 6 goufe blesséiert. Et handelt sech ëm Mataarbechter vun der Firma. Déi betraffen Entreprise ass am Gaangen Aarbechten um Fluchhafen duerchzeféieren, op dem och amerikanesch Truppe stationéiert sinn.