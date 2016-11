De bulgaresche Premier Borissow huet no der Defaite vun där vun him nominéierter Presidentschaftskandidatin Zezka Zatschewa säi Récktrëtt deklaréiert.

No Defaite vu Presidentschaftskandidatin

Internat.: Am meeschte gelies

En Dënschden oder e Mëttwoch wäert hien, eegenen Aussoen no, zerécktrieden. Bei de Presidentiellen gouf d'Kandidatin net duerch déi kleng Parteien am Regierungslager ënnerstëtzt. Domadder ass d'Mëtt-Riets-Koalitioun de facto ausenee gebrach. De Prognosen no huet de russlandfrëndlechen Oppositiounskandidat Rumen Radew de Ballotage mat iwwer 58% gewonnen. Déi prowestlech Zezka Zatschewa koum op 35%.