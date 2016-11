Den amerikanesche President Obama huet nei Pëtrol- a Gas-Exploitatiounen an der Arktis refuséiert.

Ökosystem an der Arktis schützen

Tëscht 2017 an 2022 soll do net méi gebuert ginn, sot déi aktuell US-Regierung. Den Ökosystem misst geschützt ginn an den Interessi vun der Industrie géif och noloossen.

Ëmweltschützer begréissen d'Decisioun. Mä den Donald Trump hat am Wahlkampf annoncéiert, datt hien déi Buerunge wéilt ausbauen. D'Republikaner hunn och schonn annoncéiert, datt si d'Decisioun vum Obama wëlle réckgängeg maachen.