Op der Weltklimakonferenz zu Marrakesch hunn d'Delegéiert en Zäitplang decidéiert, wéi d'Klimaschutz-Ziler vu Paräis sollen ëmgesat ginn.

2017 wëll een op en Neits zesumme kommen, fir d'Progrèse beim Klimaschutz z'iwwerpréiwen.

D'Konferenz, déi knapp zwou Woche laang gedauert huet, ass awer och mat engem Appell un den neien designéierten US-President Trump op en Enn gaangen. De Mann ass jo Klimaskeptiker. D'Klima-Erwäermung ass fir hien eppes wat erfonnt gi wier, respektiv eng Erfindung vun de Chinesen.

De Regierungschef vun de Fidschi-Inselen huet den Donald Trump fir eng Visite vum Inselstaat invitéiert. Hie kéint sech do perséinlech vun de Suitte vun der Äerderwäermung iwwerzeegen. D'Fidschi-Insele gi wéinst dem Klimawandel lues awer sécher am Mier ënner.

An der Lëtzebuerger Delegatioun mat dobäi war ënner anerem de Gréngen-Deputéierten Henri Kox. Nom Succès vum Paräisser Klimaschutz-Ofkommes ass et schwiereg COP'e mat Erfolleg ofzeschléissen. Dat schéngt awer zu Marrakesch gelongen ze sinn. ënner anerem hu jo 45 Staaten aus der südlecher Hemisphère, déi besonnesch vum Klima-Changement betraff sinn, deklaréiert datt se komplett op Pëtrol, Kuel a Gas wëlle verzichten, fir op erneierbar Energien ze setzen.





Konklusioune Cop22 / Reaktioun Henri Kox



Bannent engem Joer gouf de Paräisser Accord ratifizéiert, en Accord deem mëttlerweil iwwer 100 Länner zougestëmmt hunn, dat wär dann natierlech och zu Marrakesch gefeiert ginn, esou den Henri Kox. Dës Kéier wären et awer net déi héich industriell Länner gewiescht, déi den Accord no vir gedréckt hätten, ma et wären déi 45-47 Länner, déi am Meeschten ënnert dem Klimawandel leiden. Et wären och si gewiescht, déi déi aner Länner zu méi ambitiéise Klimaschutzpläng opgefuerdert hätten, sou den Deputéierte vun Déi Gréng. Dat wat aktuell géif um Dësch leien, géif nämlech net duergoe fir d'Äerderwäermung ze bremsen.Zu Lëtzebuerg misst een d'Energiepolitik, d'Mobilitéit mat all hire Konsequenzen, d'Ernährung an d'Agrikultur iwwerdenken. D'Rifkin-Etude kéint net zu 100% ëmgesat ginn, ma et wäre Pisten dran, déi an déi richteg Richtung géife weisen an déi déi ënnerschiddlech Politike matenee géife verknäppen.