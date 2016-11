Dem "Southern Poverty Law Center" no wier et no der Wiel vum Donald Trump schonn zu 700 Iwwergrëff an Attacken op Memberen vun Minoritéiten komm. An deem Kontext haten d'Schauspiller vum Theaterstéck Hamilton um Freideg zu New York vun der Präsenz vum designéierte Vizepresident Mike Pence profitéiert, fir een Appell un déi nei Regierung ze riichten. Et hätt een Angscht an et wéilt een, datt di amerikanesch Wäerter verdeedegt ginn. Dat huet dem Donald Trump awer guer net geschmaacht. Den sougenannten President elect huet elo eng Entschëllegung vun der Produktioun verlaangt.