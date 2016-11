Nom ganz uergen Zuchaccident e Sonnden am indesche Staat Uttar Pradesch geet d'Zuel vun den Doudegen weider an d'Luucht.

Deem neiste Bilan no, sollen 133 Mënsche beim Ongléck ëm d'Liewe komme sinn. Och an der Nuecht op e Méinde goungen d'Aarbechte vun de Secouristen weider, déi nach ëmmer hoffen Passagéier ze fannen, déi d'Accident iwwerlieft hunn.Een Zuch war concernéiert, deen eng 1.400 Kilometer laang Streck an Nordindien sollt zréckleeën. Iwwer 1.000 Leit sollen am Zuch gewiescht sinn.

Den Zuch hat iwwer 20 Waggonen. Op d'mannst 14 si vun de Schinne gesprongen. Zwee Waggone si komplett zerstéiert. Ronn 150 Leit si verwonnt ginn. D'Zuel vun den Doudege kéint och nach weider klammen.

Iwwer d'Ursaach vum Accident ass nach näischt gewosst.

An Indien fueren all Dag eng 23 Millioune Mënsche mam Zuch, an dat an iwwer 12.000 Zich. De Schinnereseau an Indien ass enorm an essentiell fir d'Liewen do.