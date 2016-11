44 % fir de François Fillon

Defaite fir de fréiere franséische President Nicolas Sarkozy. Hie gouf e Sonnden am éischten Tour vun de Primäre bei der Droite op déi drëtt Plaz gewielt. Grousse Gewënner war de fréiere franséische Premier François Fillon. De fréiere Premier Alain Juppé, ee vun de Favoritten, gouf op déi zweet Plaz gewielt. No dëser Defaite huet den Nicolas Sarkozy e Sonnden den Owend spéit annoncéiert sech zeréck ze zéien an am zweeten Tour en nächste Sonndeg de François Fillon wëllen ze ënnerstëtzen."Ech hunn et net fäerdeg bruecht eng Majoritéit vun de Wieler ze iwwerzeegen", sou de Sarkozy an enger éischter Reaktioun, an huet deenen aneren zwee Kandidaten gratuléiert, déi en nächste Sonneg am Ballotage géinteneen untrieden. Nodeems iwwer 90% vun de Stëmmen ausgezielt waren, koum de Gewënner vum éischten Tour vun de Primären en Vue vun de Presidentiellen am Abrëll dat anert Joer op ronn 44%, de Juppé koum op gutt 28% an de Sarkozy op knapp 21%. Den Ëmfroen no huet de Kandidat vun der Droite gutt Chancen neie President ze ginn. Et gëtt een Duell tëscht der Cheffin vum Front National Marine Le Pen an dem konservative Kandidat gerechent.Et hat een Ament geheescht, dass och den Alain Juppé sech wéilt aus der Course fir Presidentschaftskandidat ze ginn zeréckzéien. De Buergermeeschter vu Bordeaux wëll awer säi Projet deem vum Fillon géintiwwer stellen.Eng vun den ekonomeschen Reformen déi de François Fillon wëll duerchzéien, ass déi, fir am Laf vun de nächste 5 Joer eng hallef Millioun Fonctionnaire-Posten ze sträichen