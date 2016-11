Merkel forever? (20.11.2016) D'Kanzlerin Angela Merkel wëllt et nach eng Kéier wëssen. Si kandidéiert och fir de Poste vum Parteipresident vun der CDU.

Se hat et nach spannend gemaach, ma d'Decisioun ass elo gefall: D'Bundeskanzerlin Angela Merkel wëll dat anert Joer nach emol bei de Bundestagswahlen untrieden. An dat op en Neits als Cheffin vun der CDU. Sollt d'Angela Merkel d'Wale gewannen, wier et déi 4. Mandatsperiod fir d'Bundeskanzlerin. Dat huet déi däitsch Politikerin e Sonnden am CDU-Präsidium annoncéiert.



Schaarf kritiséiert gouf jo ëmmer nees d'Flüchtlingspolitik vun der Kanzlerin Merkel duerch d'CSU. De Chef vun där Partei huet der Kanzlerin awer elo Réckendeckung bei hirer Kandidatur versprach. Wéi den Horst Seehofer sot, wier et gutt, datt elo alles kloer wier an datt sech d'Madame Merkel decidéiert hätt. Wéinst dem Sträit am Ëmgang mat de Refugiéë war d'Kanzlerin jo net op de Parteidag vun der CSU dëse Mount komm.



D'Kanzlerin stellt sech eegenen Aussoen no op en haarde Wahlkampf an, dat sot si e Sonnden den Owend an engem Interview an der Emissioun vum "Anne Will" op der ARD. Déi nächst Zäit wäert ustrengend ginn, verbonne mat ville Erausfuerderungen.





Haarde Wahlkampf fir d'Angela Merkel



D'Reaktiounen op d'Annonce vun der Angela Merkel ginn auserneen. D'Afd nennt déi nei Kanzlerkandidatur eng weider Bankrotterklärung fir d'Union. Déi Gréng wëlle sech hirersäits fir en echte Politikwiessel asetzen.



Op Säite vum Koalitiounspartner SPD wéilt ee sech awer net hetze loossen, huet et e Samschde scho geheescht. Den däitsche Magazin Spiegel spekuléiert awer, datt den Vizekanzler an Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach virun de Wahlen aus der Regierung kéint trieden. Wéi et heescht, kéint den SPD-Politiker deen Ament den aktuelle Koalitiounspartner an d'Kanzlerin besser attackéieren. Op den Gabriel awer och d'SPD-Spëtzt wéilt iwwerhuelen, ass net bekannt.