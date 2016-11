Internat.: Am meeschte gelies

D'Majoritéit vun de Kanner leeft viru Kricher oder arméierte Konflikter fort. Eleng mam Krich a Syrien hunn 2,3 Millioune Kanner hiert Doheem verluer.

Ee Grond fir ze flüchten sinn awer och Wiederkatastrophen.

Vill Kanner sinn och vun Aarmut betraff. Bal 385 Millioune liewe weltwäit an extremer Nout. Iwwer 250 Millioune Kanner hu keng Méiglechkeet an d'Schoul ze goen an ze léieren.

Nach ëmmer stierwen och bal 6 Millioune Puppelcher a kleng Kanner un Ursaachen, déi een u sech verhënnere kéint.

D'Ongläichheete sinn enorm. Wann d'Tendenz aus de leschte 15 Joer esou weider geet, wäerte bis 2030 ronn 167 Millioune Kanner an extremer Aarmut liewen, sou d'Unicef. 69 Millioune Kanner ënner 5 Joer wäerte bis 2030 u vermeidbare Krankheete stierwen. Dat sinn 3,6 Millioune Kanner all Joer.