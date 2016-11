De Barack Obama wier net optimistesch mat Bléck op de weidere Prozess, sot den Obama e Sonnden den Owend op senger leschter Pressekonferenz am Kader vun enger Auslandsrees an der peruanescher Haaptstad Lima.



E lescht kuerzt Gespréich mam russesche President Wladimir Putin wier ähnlech verlaf wéi vill Gespréicher am Laf vun de leschte Méint. Hien huet op en Neits déi russesch Bombardementer a Syrien kritiséiert. Zu Aleppo kéime Kanner ëm d'Liewen a Schoule ginn zerstéiert, sou de Barack Obama. Den nach amerikanesche President a säi russeschen Homolog haten déi lescht zwee Deeg um Sommet vun der Asiatesch-Pazifescher Wirtschaftsgemeinschaft deelgeholl. Um Bord vum Apec-Sommet hu béid Regierungscheffe knapp 4 Minutte matenee geschwat.



Dem Barack Obama säin Nofolger, den Donald Trump, wëll nei Gespréicher mam Wladimir Putin lancéieren a strieft eegenen Aussoen no een neien Usaz an der amerikanescher Syrien-Politik un.





A Syrien waren et iwwert de ganze Weekend nees uerg Attacken duerch d'syresch Arméi op Quartieren zu Aleppo.

Den UNO-Emmissaire De Mistura sot sech horrifiéiert iwwer d'Situatioun vun den Zivilisten an dëser ausbombardéierter Stad. Wéi hie sot, wier eng Course géint d'Zäit engagéiert, fir eng humanitär Katastroph nach z'evitéieren.

Zanter der leschter Woch solle bei Bombardementer duerch d'Arméi vum Al Assad eng 115 Mënschen ëmkomm sinn, dorënner eng 20 Kanner. Dee Chiffer mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter.

Zanter 4 Méint elo liewen eng 250.000 Zivilisten a Panik, Leed a Misär an den ëstleche Quartieren vun Aleppo, wou et dagdeeglech schro Bombardementer ginn. Dës Leit kéinten elo drop an dru si fir an Direktioun Tierkei ze flüchten.

Zanter 2011 sinn am syresche Biergerkrich iwwer 300.000 Leit ëmkomm, d'Halschent vun den Awunner aus dem Land sinn deplacéiert oder op der Flucht.