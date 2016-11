An der Nuecht op e Sonndeg goufen an der Normandie an an der Bretagne Wandvitesse vu bis zu 160 Kilometer an der Stonn erreecht. Eng sëlleche Beem sinn ëmgefall an Diecher goufen ofgedeckt. Eng Automobilistin gouf schwéier blesséiert, wéi si mat engem Gefier an e Bam gerannt ass, deen ëmgefall war. Op d'mannst zwou weider Persoune goufe blesséiert.