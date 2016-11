Et bleift spannend wien d'USA an Zukunft ënnert engem President Trump soll am Ausland vertrieden.

De ganze Weekend iwwer hat de „president-elect“ an engem vu senge Golf-Clibb am New Jersey Entrevuë mat weidere potentielle Kandidate fir seng Regierung, ouni awer nei Nimm ze devoiléieren.

Deemno bleift och weider opstoen, ob de neien Ausseminister den Ex-Gouverneur Mitt Romney oder de fréieren New Yorker Buergermeeschter Rudy Guiliani gëtt.

Nei Nominatioune sinn awer imminent. Dorënner déi vum Defense-Minister, wat de pensionéierte 4-Stäre-Generol James Mattis dierft ginn, dee Krichs-Experienzen aus dem Irak an dem Afghanistan matbréngt.

Kloer ass, datt den Trump no senger Assermentatioun den 20. Januar emol ouni seng Famill wäert an d'Wäisst Haus plënneren. Seng Fra Melania an hiren 10 Joer ale Bouf Barron bleiwen emol nach zu New York, bis de Jong säi Schouljoer hannert sech huet.