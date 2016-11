Zu Stroossbuerg sinn an der Nuecht op e Méinde 4 Männer am Kader vun enger Antiterror-Enquête festgeholl ginn a sinn elo an Untersuchungshaft.

De Grupp gëtt als ganz geféierlech beschriwwen a stoung ënner Observatioun. Wéi et heescht, hätten d'Geheimdéngschter präzis Informatiounen iwwert eng imminent Waffeliwwerung kritt.

Dem franséischen Inneminister Bernard Cazeneuve no ass domadder en neit Attentat verhënnert ginn. Dem franséische Regierungsmember no sinn an der Nuecht op e Méindeg am ganze 6 Männer am Kader vun enger Antiterror-Enquête festgeholl ginn, véier dovunner zu Stroossbuerg, zwee zu Marseille. Bei enger weiderer Persoun feelen d'Detailer.



D'Männer sinn elo an Untersuchungshaft. D'Arrestatioune waren deemno manner wéi eng Woch virun der geplangter Ouverture vum ganz beléifte Chrëschtmaart zu Stroossbuerg, deen all Joer ronn zwou Millioune Leit an den Elsass lackelt.