D'Victoire vum François Fillon virum Alain Juppé an d'Enn vun der politescher Karriär vum Nicolas Sarkozy. Mat deenen zwou Iwwerraschungen ass gëschter den 1. Tour vun de Virwahle bei de franséische Republikaner op en Enn komm. E Sonndeg sti sech déi zwee fréier Premiere Fillon a Juppé dann an engem zweeten Tour géintiwwer.

Och d'franséisch Dageszeitunge schwätzen haut vun zwou Iwwerraschungen.





Reaktiounen op den éischten Tour riets Primären / Eric Ewald

Fir de konservative «Figaro» wär et zur Iwwerraschung vun der Victoire vum François Fillon net ouni deem seng Wäitsiicht komm. De Mann, dee mat ganz liberale wirtschaftleche Positiounen an d'Campagne eragoung, hätt sech no an no bei méi konservative Sujete positionéiert, déi riets oder anerwäerts Réckewand hunn. Ënnert anerem seng Gestë géint de Mariage pour tous a seng Positioun zu Russland hätten d'Wieler vun der Droite dure duerch d'Blumm verstanen. Als Kandidat vun der Synthees, méi decidéiert wéi den Alain Juppé, méi roueg wéi den Nicolas Sarkozy, géif de François Fillon fir eng roueg Droite stoen, mengt de Figaro.

Der Wirtschaftszeitung «Les Echos» no, gëtt et keng méi grouss Humiliatioun fir den Nicolas Sarkozy, wéi am 1. Tour vu sengem fréiere Premier Fillon eliminéiert ze ginn, deen den Ex-President eng Kéier säi Mataarbechter genannt hat. Elo géif hien de «Mister nobody» ënnerstëtzen. De François Fillon hat sech virun iwwer zwee Joer als éischten an d'Virwahle lancéiert, ugedriwwe vum Wonsch, seng Éier wäiss ze wäschen. Hie wär ëmmer op senger Linn bliwwen, an déi Konstanz hätt sech bezuelt gemaach. Wéi d'Favorite sech géigesäiteg attackéiert hunn, blouf hien hanner Wanz. Hie gouf duerch de Positionnement vu senge Rivalen an de Mëttelpunkt bruecht, tëscht dem ze vill zentristeschen Alain Juppé an den ze vill rietsen Akzenter vum Nicolas Sarkozy, sou Les Échos.

"Le Parisien" erënnert drun, dass de François Fillon Autoscourse gär huet. A wéi bei engem Grand Prix hätt hie sech op de leschte Meteren duerchgesat. Hien huet den 1. Tour mat sou enger däitlecher Avance gewonnen, dass hien zum onëmstriddene Favorit vun de Presidentiellen ginn ass. Dat géif sech net mat enger anti-Sarkozy-Ofstëmmung erkläre loossen, well dann hätt den Alain Juppé méi Stëmme kritt. D'Wieler hätte sech fir e Mann entscheet, deem säi politeschen Discours zanter Joren net geännert huet. E Kandidat, dee kloer Kierzunge vun de Plazen am ëffentlechen Déngscht, eng méi héich Aarbechtszäit a Verännerunge beim Gesetz iwwert d'Homo-Bestietnis versprécht, ënnersträicht Le Parisien.