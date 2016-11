An Norwegen ass den Autoritéiten ee gréissere Coup géint ee Pädophile-Reseau gelongen. 20 Männer goufe verhaft, déi am grousse Stil solle Kanner mëssbraucht hunn. 150 Terabyte un Donnéeë goufe saiséiert, dorënner och Fotoen an Filmer, déi ganz grujeleg Zeene weisen. Festgeholl goufen ënnert anerem ee Politiker, ee Schoulmeeschter an ee Polizist.