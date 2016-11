X

New York / Benetti

Zanter méi wéi enger Woch, hu sech d'USA elo mat der Iddi vun enger Trump Presidentschaft auserneegesat. A ville Groussstied goufen et zanter dem 9. November grouss Protester.

Leit sangen: Tell me what democracy looks like – This is what democracy looks like.



Eng speziell Zort vun ëffentlecher Gruppentherapie huet sech zanter der leschter Woch duerch ganz New York vernetzt, mat friddleche Protester, Informatiounsowender, Meditatiounsgruppen an Diskussiounen iwwer zivil Rechter a ville Quartieren. An der Metrosstatioun vun der 14ter Strooss sinn d'Mauere mat dausende vun Post-Ite gefëllt déi kleng Hoffnungsmessage vu New Yorker droen, dorënner souguer ee vum Gouverneur vu New York. All Dag gesäit ee Manifestatiounen op ëffentleche Plazen, déi dacks vun e puer Studenten ugefaange ginn, déi dann awer no an no spontan mat honnerte vun Mënsche vun allen Altersgruppen an kulturellen Originnen uschwëllen.

No méi wei enger Woch, kenne vill Leit d'Realitéit nach ëmmer net sou richteg erfaassen.



It's still hitting hard, obviously. There are protests every day. No one's ready for it yet, no one's ready for him to be president. He's not president yet.

Déi meescht New Yorker wëssen, dass d'Protester am Moment näischt ännere wäerten, awer fir vill Leit ass dëst och eng Aart a Weis fir zesummenzekommen an Stress an Ängscht ze iwwerwannen.



I think the protests alone are not going to lead to change, but they're a step and they matter and it's a way for us to come together and express our anger and to show that to the world in a peaceful way.

Et bleift ofzewaarden, ob des Protestaktioune sech bis an d'neit Joer ausbreeden wäerten. Fir vill Mënschen zu Manhattan ass dëst ob alle Fall déi beschte Gruppentherapie déi hinne momentan zur Verfügung steet.



Yeah, I think it's like therapy, I think it's like church for some people. You're thinking about the unity that you have. If protesting can do something like that, it can become like a powerful energy, a therapeutic energy, a healing energy, which is also what we need.