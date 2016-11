© AFP (Archivbild)

Japanese tv is showing the Fukushima area, just struck by a 7.3 earthquake: the tsunami sirens are audible pic.twitter.com/AntYGm9dFA — Anna Fifield (@annafifield) November 21, 2016

#Fukushima Japan - powerful 7.3 earthquake strikes. Region is under tsunami warning https://t.co/4BaFCgMyYm Prayers out... #Predictions — Jamison Twins 🌐 (@PSYCHICTWINS) November 21, 2016

Fir déi japanesch Katastropheregioun gouf eng Tsunamiwarnung erausginn. D'Welle kéinten tëscht 1 an 3 Meter héich sinn.D'Séibiewen nordëstlech vu Japan soll an enger Déift vun 10 Kilometer geschitt sinn.D'Leit an de Géigende vu Küste goufen opgefuerdert, op Plazen ze goen, déi méi héich leien.Am Mäerz 2011 hat e Biewe vun der Stäerkt 9 am Nordoste vu Japan zu engem Tsunami gefouert, deen eng 18.000 Mënsche mat an den Doud gerappt an eng Nuklearkatastrof an der Zentral vu Fukushima ausgeléist hat. An 3 vu 6 Reaktere war et zu enger "Fusioun" komm, ganz vill Leit hunn hir Heemecht musse verloossen.