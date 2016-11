© Chattanooga FireDept / Twitter

Dat huet den zoustännege Parquet confirméiert. D'Accident ass net wäit ewech vun Chattanooga geschitt.



Wéi et heescht, ware 5 Kanner op der Plaz dout. Ee weidert Kand ass am Spidol u sengen uerge Blessure gestuerwen. Iwwert den Alter vun de Affer ass den Ament nach näischt gewosst.



Zum Zäitpunkt vum Ongléck ware ronn 35 Schüler u Bord vum Bus. 23 vun hinne goufe blesséiert an d'Klinik transportéiert. Verschidde Kanner sollen awer an engem ganz kriteschen Zoustand sinn. Dat betraffent Spidol huet an tëscht een Opruff fir Bluttspende gemaach.







This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFire pic.twitter.com/7lCNicEkWx — Chattanooga FireDept (@ChattFireDept) November 21, 2016

Op Biller an der amerikanescher Televisioun ass ze gesinn, wéi de Bus schwéier zerstéiert op der Säit läit. Iwwer 2 Stonnen hunn d'Secouriste gebraucht, fir d'Affer aus den Iwwerreschter vum Bus eraus ze kréien. D'Gefier soll frontal an e Bam gerannt sinn. Wéi et vun der Police heescht, kéint ze héich Vitess ee vun den Ausléiser vum Accident gewiescht sinn.