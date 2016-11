Wéi et heescht wieren den zypriotesche Staatschef Nicos Anastasiadas an den tierkesch-zypriotesche President Mustafa Akinici während deenen 2 Deeg laange Gespréicher an der Schwäiz op kee gréngen Zweig komm. Si wëllen elo iwwert déi weider Schrëtt nodenken. Een Datum fir eng weider Gespréichsronn gouf awer net genannt. Knackpunkt vun de Gespréicher waren Territorialfroen iwwert déi zukünfteg Opdeelung vun Zypern tëscht där griichesch- an tierkeschsproocheger Communautéit.