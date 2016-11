Wéi de „president-elect“ an engem Video-Message annoncéiert huet, wéilt hien schonn um éischten Dag no senger Assermentatioun d'Erausklammen aus dem TPP-Verhandlungs-Prozess annoncéieren.

Wéi den Trump wuertwiertlech sot, wier de geplangten Fräihandelsaccord tëscht enger Dose Länner eng potentiell Katastroph fir d'USA. Villméi wëll den Trump op de Wee vu bilateralen Accorde goen, déi senger Meenung no gerecht an equilibréiert solle sinn an domat sollen Aarbechtsplazen an Industrien zréck an d'States bréngen.

Déi 12 Länner, déi vum TPP viséiert wieren, maache ronn 40% vun der weltwäiter Wirtschaftsleechtung aus.