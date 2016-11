Den amerikaneschen Ausseministère huet matgedeelt, dass dës Warnung besonnesch fir Festivalen a Mäert ënner fräiem Himmel gëllt. D'Leit sollte gréisser Mënscheversammlungen evitéieren. Déi amerikanesch Autoritéiten hunn an hirer Reeswarnung drop higewisen, dass credibel Informatioune géife virleien, deemno den IS, Al-Kaida an aner Terrororganisatioun géifen un hire Pläng festhalen an Europa Terrorattacken duerchzeféieren.