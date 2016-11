© afp

Den Donald Trump huet der britescher Regierung recommandéiert, dass den Nationalist Nigel Farage sollt Ambassadeur an den USA ginn.Den Trump hat een deementspriechenden Tweet publizéiert. Eng Äntwert vun der britescher Premierminstesch Theresa May huet net laang op sech waarde gelooss. Si sot, dass et den Ament keng fräi Plaz als Ambassadeur an den USA géif ginn. De designéierten US-President hat op Twitter geschriwwen, dass vill Leit sech den Nigel Farage, de fréiere Chef vun der Ukip, als briteschen Ambassadeur an den USA géife wënschen. Dëse géif eng gutt Aarbecht maachen. De Farage hat den Trump knapp eng Woch no de Wahlen Mëtt November zu New York besicht.