Dat huet dozou gefouert, dass d'Déieren no laanger Agonie gestuerwe sinn. Iwwertéint gouf d'Jéimere vun de Béischte mat haarder Musek an all Kamera um Site gouf ausgemaach. Si war awer net eleng um Wierk, si hat nach e Kompliz. Dat Ganzt huet sech um Site vun engem Déierenasyl ofgespillt, wou och eng privat Déiereklinik mat dra war, déi déi Beschëllegt ouni Veterinäresdiplom gefouert hat. Investigatioune weisen, dass déi Beschëllegt an hire Kompliz, deen an der Klink geschafft huet, tëscht Januar 2009 an Oktober 2010 ëm déi 2183 Déieren ëmbruecht haten.Ausser Sue spueren, gouf et fir dës Aktioun kee Grond.Domadder net genuch, war d'Madame och nach Presidentin vun enger Déiereschutzorganisatioun, déi sech fir d'Rechter vun abandonnéierten Hënn a Kazen am Süde vun Andalusien agesat huet.Si ass elo ugeklot a riskéiert 4 Joer Prisong wéinst Mëssbrauch vun Déieren, illegalem Praktizéiere vum Veterinärsberuff a Fälschung vun Dokumenter. Zu hirer Verteidegung huet si bis elo behaapt, si hätt eng Phobie géint Sprëtzen.