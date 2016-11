Mat dëser Aktioun ass de Polizist zum Held vum Dag ginn, op d'mannst fir d'Kanner an der Spillschoul, déi ouni säin Asaz hiert Iessen net, oder wéinstens net waarm, kritt hätten.De Beamte gouf vu senge Kollege op d'Plaz geruff, wou e Liwwerwon vun enger Cateringfirma accidentéiert war. De Polizist huet direkt d'Behälter mat de Spaghetti a säi Policeauto gepackt an ass an d'Spillschoul gefuer, wou d'Kanner op hir Nuddelen gewaart hunn."Für die Kinder sei er der Held an diesem Tag gewesen, berichtete er später in der Wache" huet et am Communiqué vun der Police vun Oochen geheescht.