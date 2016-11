Hie géif hinne keen Opdriff ginn a wéilt och näischt mat hinnen ze dinn hunn, sou den Trump an engem Interview mat der New York Times. Op enger Konferenz vun Neonazien de Weekend zu Washington haten d'Membere vun der "Alt Right" Beweegung d'Hitlerzeeche gemaach an "Heil Trump" geruff. Den designéierte President sot, dass hien esou eppes géif op dat schäerfst veruerteelen an näischt wéilt domadder ze dinn hunn.



Et war déi éischt Kéier, dass den Donald Trump no senger Wahlvictoire oppen op dëse Sujet ugeschwat gouf. Eng Biergerrechtsorganisatioun huet sech allerdéngs wéineg iwwerzeegt gewise vu senger Äusserung.

Den Donald Trump huet donieft och den zukünftege Strategiechef am Wäissen Haus, de Stephen Bannon géint Kritik verdeedegt, dass dësen e Rassist wier.



Am Interview mat der New York Times huet den Donald Trump iwwerdeems zouginn, dass d'Mënschheet méiglecherweis mat responsabel ass fir d'Äerderwäermung. Den Trump hat bis dato de Klimawandel ëmmer als e Witz bezeechent. En Dënschde sot hien awer an engem Interview mat der Zeitung "New York Times", dass et effektiv eng gewëss Relatioun kéint ginn, tëscht dem mënschlechen Handelen an dem Klimawandel. Den designéierten US-President gouf och gefrot, ob hie seng Menace an d'Realitéit wéilt ëmsetzen an aus dem Klimaschutzaccord vu Paräis erausklammen. Doropshi sot den Donald Trump, dass hie sech den Accord fir d'éischt wéilt genee ukucken. Hie géif ouni Prejugé drun eru goen. Während dem Wahlkampf hat den Trump ëmmer nees gesot, dass hien de Weltklimaaccord géif kënnegen, sollt hien amerikanesche President ginn.





Den Joe Biden huet net wëlles President vun der demokratescher Partei ze ginn. Hie géif net kandidéieren, sot d'Spriecherin vum amerikanesche Vizepresident. Wéi et heescht, wéilt hie sech awer weiderhin aktiv dru bedeelegen, fir d'Marschroute vun der Partei ze gestalten. Demokrate wëllen am Fréijoer en neie President wielen. De Biden war zanter Deeg am Gespréich fir dëse Posten. Hien ass extrem beléift ënnert den Demokraten.