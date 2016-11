Et war e gemeinsame Konvoi vun UNO-Organisatiounen, dem Roude Kräiz an dem syresche Rouden Hallefmound. Mam Accord vun de Konfliktparteien konnte si an déi betraffe Stad era fueren. Iwwer 100.000 Mënschen solle vun der Hëllefsliwwerung profitéieren.



Zanter Juli ass den Accès fir an d'Géigend ronderëm Rastan an der zentralsyrescher Provënz Homs ganz schwéier. Wéi et vun de Vereenten Natiounen heescht, hätt dëse ganze Mount nach keen Hëllefskonvoi duerfen d'Grenz passéieren. Dëse Konvoi ass eréischt de véierten zanter dem Ufank vum Joer.