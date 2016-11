Den Tropestuerm "Otto" huet weider u Stäerkt dobäi gewonnen a gouf antëscht an d'Kategorie vun engem Hurrikan klasséiert.

© AFP

An direkt e puer Länner an Zentralamerika gouf eng Stuermwarnung erausginn. Den Zentrum vum Hurrikan louch mat Wandvitessen vun 120 Kilometer an der Stonn, 370 Kilometer virun der Ostküst vu Costa Rica. 4.000 Mënsche goufen a Sécherheet bruecht.