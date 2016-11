Zum Beispill bei Attacke vun Extremisten. D’Attentater vum 22. Mäerz hätte gewisen, datt di belsch GSM-Netzer dem héijen Trafic duerno net gewuess waren.



Well awer en nationale Roaming – dat heescht d’automatescht Wiessele vun deem engen nationalen Operateur bei deen aneren – technesch a finanziell ze vill opwänneg wier, hunn di belsch Autoritéiten elo zwou aner Léisunge fonnt.



Engersäits sollen d’Telefonsnummere vu wichtege Persoune bei Iwwerlaaschtung Prioritéit am Netz kréien; anerersäits kréien di concernéiert Persounen en Accès fir „Astrid“, d’Netz vun de belsche Rettungs- an Uerdnungsdéngschter. Well awer och dësen Accès nees iwwert en normalen Operateur leeft, kréien di fir d’national Sécherheet wichteg Persounen an Zukunft Lëtzebuerger Sim-Kaarten. Da kënne se, wéi all normale Visiteur och, all d'belsch Netzer notzen.



No baussen ännert sech näischt: Et sinn och viru belsch Nummeren, erkläert de Porte-Parole vun Astrid, Frédéric Langhendries. D'Identifikatiounsnummer awer ass vun Tango, enger Duechtergesellschaft vum belschen Operateur Proximus. D'Lëscht vun de Concernéierte wier nach net ganz fäerdeg. Et sollen awer mol all d'Regierungsmemberen Accès zu dësem neie System kréien.