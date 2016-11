© AFP

Elo muss gespuert an awer och investéiert ginn. Dofir plangt ee bei VW, déi gréissten Ëmstrukturéierungen an der Geschicht vun der Entreprise.

VW muss sech fit fir d'Zukunft sanéieren. Dofir ass net nëmmen den Dieselskandal responsabel mä schlecht Produktivitéit an ënnert der leschter Direktioun, déi d'lescht Joer ofgeléist gouf, wier einfach villes verschlof ginn. Zeréck an d'Spuer vum Succès, dat soll mat engem Mix aus Investitiounen an awer och Aspuerunge geléngen, déi ginn zum gréissten Deel um Bockel vun de Mataarbechter ausgedroen.



Déi gutt Nouvelle awer fir d'éischt bis 2025 sollen 3,5 Milliarden Euro an Elektro Mobilitéit an digital Servicer investéiert ginn, esou sollen 9.000 Plaze geschafe ginn, dee Programm nennt ee bei VW den Zukunftspakt, net ze verwiessele mam Zukunftspak. Déi schlecht Nouvelle betrëfft virun allem 30.000 Aarbechtsplaze vu Volkswagen weltwäit, déi sollen - och bis 2025 - ofgebaut ginn. 23.000 dovunner eleng an Däitschland, dovun der 17.000 am Land Niedersachsen wou jo d'Konzernzentral zu Wolfsburg läit. Et wëllt ee méi Autoe mat manner Leit produzéieren. Net dass op ee Coup 30.000 Leit sollen op d'Strooss gesat ginn, d'Sträiche vun Aarbechtsplaze solle sozial verdaulech geschéien, zum Beispill iwwer Deelzäitaarbecht.



Mä och de Sport krit et ze spieren. De Wierks-Footballveräin VFL Wolfsburg muss och mat Aspuerunge vun 20 bis 30% rechnen, dat wieren ëmgerechent 20-30 Milliounen Euro. Mat der Strategie Transform 2025+, wëllt VW méi rentabel schaffen a weltwäit Leader an der Automobilitéit vun der Zukunft ginn. Mat der Visioun: Elektresch, vollvernetzt an autonoomt Fueren.