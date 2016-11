Den SPD-Politiker wëll de Virsëtz vum Europaparlament opginn an an déi däitsch Regierung wiesselen.

© AFP (Archiv)

Wéi d'ARD mellt, hätt de Schulz dëse Schrëtt e Mëttwoch den Owend dem Sender géintiwwer confirméiert. Um Donneschdeg de Moie wéilt hien zu Bréissel seng Decisioun offiziell maachen.



Wéi eng Roll de Martin Schulz zu Berlin iwwerhëlt, ass nach net gewosst. Fir d'lescht war hien als méigleche Kanzlerkandidat oder zukünftegen Ausseminister am Gespréich.



Do virdrun hat och schonn d'Süddeutsche Zeitung gemellt, dass de Schulz als President vum Europaparlament géif ophalen. Säi Mandat wier souwisou de 17. Januar d'nächst Joer ofgelaf. De Martin Schulz soll bei der Bundestagswahl 2017 Spëtzekandidat op der Lëscht vun der SPD an Nordrhein-Westfalen ginn.



Wéi däitsch Medien mellen, wier des Decisioun schonn e Mëttwoch den Owend an der Landespartei intern kommunizéiert ginn. Allerdéngs schéngt nach keng Decisioun gefall ze sinn, ob de Schulz oder de Parteichef Sigmar Gabriel d'SPD als Kanzlerkandidat untrieden.

D'Poker-Spill ëm de Schulz schéngt domat en Enn ze hunn – et war jo ë.a. de Kommissiounspresident Juncker, deen dem Spiegel no soll mat senger Demissioun gedreet hunn, wann de Schulz säi Posten net hätt sollte behalen.