D'Feier war an der Nuecht op en Donneschdeg an enger Struktur an Nordrhein-Westfalen ausgebrach. Wéi et vun der Police vun Oochen heescht, gëtt Brandstëftung net ausgeschloss. An dem betraffene Gebai huet den Ament kee gewunnt. Et ass dann och kengem eppes geschitt.15 Méint no enger Brandattack op eng geplangte Flüchtlingsstruktur a Brandenburg, fänkt en Donneschdeg de Moie virum Landesgeriicht Potsdam de Prozess géint sechs Ugekloten un, déi Member vun enger rietsextremer Organisatioun solle gewiescht sinn. Si kréien d'Kreatioun vun enger krimineller Gruppéierung virgeheit, déi Strofdoten mat auslännerfeindlechem Hannergrond geplangt haten. Am August zejoert hate si ënnert anerem eng Brandattack op d'Sportshal vun enger Schoul geplangt, an där Flüchtlingen sollten ënnerbruecht ginn. D'Hal gouf deemools komplett zerstéiert.