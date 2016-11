Schiitesch Milizen hunn déi irakesch IS-Héichbuerg Mossul an d'Ëmgéigend vun der Stad, eegenen Aussoen no, vun der Aussewelt ofgeschnidden.

© AFP

Wéi et heescht, hätte si nordwestlech vu Mossul, déi lescht Streck tëscht der Stad a Syrien, iwwert déi sech den IS approvisionéiert, zerstéiert. Des Strooss ass fir d'Terrormiliz Islamesche Staat lieweswichteg. Och aus Kreesser vun vun der kurdescher Peschmerga heescht et, dass d'Milizen d'Strooss besat hunn. A Syrien kontrolléieren d'Dschihadisten nach ëmmer grouss Deeler.