Am Virfeld vum 2. Tour vun de Primäre bei der Droite a Frankräich, trieden déi 2 Kontrahenten, François Fillon an Alain Juppé an der Tëlee géinteneen un.

© AFP

Dräi Deeg virum decisive Ballotage wëllen déi zwee fréier Premierministeren nach eemol fir hir respektiv Positiounen däitlech maachen. Besonnesch den Alain Juppé muss d'Spectateuren iwwerzeegen. Den 71 Joer ale Buergermeeschter vu Bordeaux läit an den Ëmfroen nämlech wäit hannen. De François Fillon war am éischten Tour vun de Primären de leschte Sonndeg mat grousser Avance op déi éischt Plaz gewielt ginn. De fréiere President Nicolas Sarkozy gouf iwwerraschend eliminéiert. De konservative Kandidat huet bei de Presidentiellen am Abrëll d'nächst Joer gutt Chancen an den Elysée ze kommen.