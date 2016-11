Am Donald Trump senger zukünfteger Regierung sinn an Zukunft zwou Frae vertrueden.

Den neien US-President zesumme mam Betsy DeVos © AFP

D'Nikki Haley © AFP

E Mëttwoch huet den Donald Trump no der Nikki Haley, déi UNO-Ambassadrice fir d'USA gëtt, d'Betsy DeVos als zukünfteg Educatiounsministesch nominéiert. Si staamt aus enger räicher Entrepreneursfamill an engagéiert sech zanter laangem fir eng konservativ Bildungsreform. D'Betsy DeVos soll eng nei Bildungspolitik ausschaffen. Den aktuellen Niveau vum amerikanesche Bildungsniveau wier inacceptabel sot déi zukünfteg Ministesch no hirer Nominatioun.Enseignantsgewerkschaften hu schockéiert op des Nominatioun reagéiert. Wéi et heescht, hätt si sech als Zil gesat de staatlech Schoulsystem ze privatiséieren an den Niveau erof ze setzen.Nieft der Betsy deVos ass an Zukunft och d'Gouverneurin vu South Carolina, d'Nikki Haley Member vum Trump senger Regierung. Si gouf al UNO-Ambassadrice vun den USA nominéiert.